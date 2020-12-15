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Китай обвинили в принудительном труде

, 14:45 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Китай обвинили в принудительном труде
Си Цзиньпин на фото globallookpress.com/ Li Xiang

Соединенные Штаты обвиняют Китай в принудительном труде. Правозащитники опубликовали новые данные. Это произошло после того, как Международный уголовный суд отказался расследовать обвинения в геноциде.

Новые обвинения в адрес Китая содержатся в докладе Адриана Зенца. Этот правозащитник специализируется на Синьцзяне и Тибете. Он проанализировал документы и сообщения государственных СМИ. Они и стали основанием для упреков в адрес Китая.

«Власти, вероятно, использовался якобы принудительные программы перевода рабочей силы, чтобы обеспечить сотни тысяч рабочих для сбора хлопка», — такой вывод получился у Адриана Зенца.

Вообще, упомянутая программа стала частью масштабной правительственной кампании по борьбе с бедностью. О трудовых программах рассказывают государственные СМИ. Они помогают миллионам людей найти работу. Но у правозащитников нашли в этих программах намеки на принудительный труд.

Вообще, в армии офицеры часто кочуют по разным городам. Адриан Зенц мог бы и вооруженные силы обвинить в использовании принудительного труда. В России на приусадебных участках садоводы часто варят суп из крапивы. Для Адриана Зенца этот факт, может стать основанием для предположений, что в России наступил голод, потому что россияне вынуждены собирать траву, чтобы прокормиться.

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