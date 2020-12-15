Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассказал о направлениях сотрудничества с новой администрацией США

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15 декабря 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что «США прошли своеобразную «точку невозврата» в определении своего 46-го президента». Ранее стало известно, что коллегия выборщиков проголосовала за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что в России, несмотря на всю сложность в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами, рассчитывают на возможность конструктивного взаимодействия.

«В частности, эксперты ожидают от администрации Байдена более сбалансированной политики в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями в отличие от президента Трампа. Результатом четырехлетнего нахождения республиканца у власти в США стал фактический демонтаж российско-американской военно-политической договорной базы, что существенно повысило риски новой гонки вооружений и противостояния между двумя ведущими ядерными державами», - отметил российский депутат.

По мнению Слуцкого, наиболее важными направлениями сотрудничества с новой американской администрацией должны стать стратегическая стабильность, мирный космос, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса. А среди первоочередных задач - продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого 5 февраля 2021 года.

«В своей парламентской плоскости мы полностью готовы подключиться к этим вопросам», - заключил Леонид Слуцкий.