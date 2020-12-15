Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

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15 декабря 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винодельческого предприятия «Массандра».

В понедельник, 14 декабря, появилась информация о заключении сделки по продаже акционерного общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра».

Крымский винзадов купило общество с ограниченной ответственностью «Южный проект». Цена сделки: 5 миллиардов 327 миллионов 177 370 руб. ООО «Южный проект» признано победителем аукциона.

После этого замглавы МИД Украины Эмине Джапарова написал в соцсети, пригрозив России ответственностью за продажу крымского винодельческого предприятия. «Россия, как государство-оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы МГП (международного гуманитарного права). В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна «Массандра» своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно», - говорится в сообщении Джапарова.

Зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания «Южный проект» на 99,9% принадлежит АО «Акционерный банк «Россия». Она же в 2017 году приобрела за полтора миллиарда рублей завод шампанских вин «Новый Свет».