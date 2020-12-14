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В Лондоне вводится максимальный уровень ограничений из-за коронавируса

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Лондоне вводится максимальный уровень ограничений из-за коронавируса
Лондон. Фото: Pixabay

Лондон c полуночи среды будет переведен на максимальный уровень ограничений. Это связано с резким ростом числа заражений коронавирусом.

Перевод на третий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе смогут работать только на вынос и на доставку, а людям, не живущим друг с другом, за редкими исключениями запрещено собираться вместе как в помещении, так и в частных садах. Исключения касаются лишь рабочих мест и учебы.

Также будет запрещено присутствие болельщиков на спортивных стадионах и зрителей в театрах. В столичных парках смогут встречаться до шести не живущих вместе людей с соблюдением социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что ослабление covid-ограничений на Рождество в Великобритании назвали ошибкой.

ДВа

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