Не подписав с ЕС торговое соглашение, Великобритания может остаться с пустыми магазинами

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14 декабря 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

31 декабря Британия должна заключить с Европейским союзом торговое соглашение, которое будет регулировать пошлины и другие экономические платежи после выхода Великобритании из ЕС.



Но до сих пор переговоры не увенчались успехом. Предложенные Евросоюзом условия англичане считают неприемлемыми. Стороны не могут договориться по двум пунктам: единство стандартов у будущих торговых партнеров и политика в области промыслового рыболовства. Это необходимо для сохранения беспошлинной торговли между партнёрами.



Рыболовство англичане хотят провести отдельным соглашением и регулировать свои морские ресурсы, а не делить их с соседями. Трения между сторонами могут привести к дефициту в Великобритании товаров первой необходимости. Их попросту перестанут поставлять из-за отсутствия законодательной базы. Предчувствуя это, английское здравоохранение создаёт шестинедельный запас медикаментов.



