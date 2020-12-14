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На Украине назрел конституционный кризис

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине назрел конституционный кризис

Депутаты «Оппозиционной платформы – За жизнь» обвиняют команду действующего президента Владимира Зеленского в подрыве власти. Причиной тому - конституционный кризис, начавшейся осенью. В октябре Конституционный суд нашёл в антикоррупционном законодательстве страны ряд несоответствий.

Органы по борьбе с коррупцией созданы на Украине ещё при Порошенко. После признания антикоррупционных норм неконституционными, ЕС пригрозил Украине введением санкций и даже отменой безвизового режима. Глава государства Владимир Зеленский вынужден был не согласиться с решением Конституционного суда. Президент не исключает его роспуска, однако для этого потребуется отдельный закон.

Для разрешения ситуации Зеленский обратился в Венецианскую комиссию. Европейские политики рекомендовали украинскому президенту определить полномочия Конституционного суда и процедуру принятия решений. В Верховной Раде сообщили, что они уже разрабатывают подобный закон. Но оппозиционеры считают, что окружение Зеленского оказывает давление на Конституционный суд. Они обратились в Совет безопасности Украины, чтобы возбудить уголовное дело против чиновников.

ПВ

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