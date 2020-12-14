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В Британии умер всемирно известный писатель-шпион

, 17:06 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Британии умер всемирно известный писатель-шпион
Джон ле Карре на фото globallookpress.com/ Christian Charisius

В королевской больнице скончался Джон ле Карре. Он известен на весь мир, как автор шпионских романов. А карьеру начинал, как настоящий шпион.

На девяностом году жизни умер британский писатель Джон ле Карре. Скорбит весь писательский мир.

«Этот ужасный год унес с собой литературного гиганта и сам гуманистический дух», — такими словами прокомментировал смерть Стивен Кинг. Слова соболезнования уже высказали Роберт Харрис, Эдриан Маккинти другие всемирно известные имена.

Семья Джона ле Карре подтвердила его смерть. Он умер от пневмонии в королевской больнице Корнуолла.

Джон ле Карре писал шпионские романы. А свою карьеру писатель начинал, как агент британских спецслужб. Как офицер британской разведки вербовал шпионов, руководил сетью агентов и занимался ловлей советских разведчиков.

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