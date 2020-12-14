В Британии умер всемирно известный писатель-шпион

14 декабря 2020, 17:06[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
В королевской больнице скончался Джон ле Карре. Он известен на весь мир, как автор шпионских романов. А карьеру начинал, как настоящий шпион.
На девяностом году жизни умер британский писатель Джон ле Карре. Скорбит весь писательский мир.
«Этот ужасный год унес с собой литературного гиганта и сам гуманистический дух», — такими словами прокомментировал смерть Стивен Кинг. Слова соболезнования уже высказали Роберт Харрис, Эдриан Маккинти другие всемирно известные имена.
Семья Джона ле Карре подтвердила его смерть. Он умер от пневмонии в королевской больнице Корнуолла.
Джон ле Карре писал шпионские романы. А свою карьеру писатель начинал, как агент британских спецслужб. Как офицер британской разведки вербовал шпионов, руководил сетью агентов и занимался ловлей советских разведчиков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.