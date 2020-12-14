Резня в Китае в 1937 году: как используют трагедию в международных политических играх

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14 декабря 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com/vasily.golovnin

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В бывшей столице республиканского Китая Нанкине состоялись траурные мероприятия по поводу очередной годовщины резни, устроенной вступившими в город японскими войсками 13 декабря 1937 года. Из-за угрозы коронавируса на церемонии было всего три тысячи человек, высшее руководство КНР при этом отсутствовало, его представлял заведующий орготделом ЦК Компартии.

До некоторых пор устраивать мероприятия, посвященные событиям в Нанкине, на государственном уровне в КНР и вовсе не было принято. Председатель Мао об этом не задумывался, а во времена реформ Дэн Сяопина и курса на сближение с США и Японией подобное, видимо, не считали целесообразным.

Все некоторым образом изменилось при председателе КНР Си Цзиньпине, который стал использовать память о великих жертвах, японских преступлениях и великой победе в войне с Японией как одну из идеологических основ укрепления собственного режима. При его правлении день 13 декабря получил статус государственной даты памяти. Китай развернул массированное наступление с осуждением Японии, добился больших побед в ЮНЕСКО, после чего Токио даже на некоторое время перестал ее финансировать.

Тем не менее, в последний раз Си Цзиньпин лично присутствовал в Нанкине по поводу памятной даты в 2017 году - на 80-летие резни. После этого он на мероприятия не приезжал, ситуация несколько изменилась. Президент США Дональд Трамп начал бешеное наступление на Китай, Пекин почувствовал ценность отношений с Токио, и в этой ситуации накручивать страсти вокруг кровавых событий 83-летней давности, похоже, признал нецелесообразным.

В 1937 году японские войска после взятия Шанхая продвинулись к Нанкину и окружили город. Командование армии Китая во главе с Чан Кайши бежало, войскам приказали отходить, но было уже поздно. Японцы легко смяли деморализованную оборону Нанкина и вступили в город, командование при этом уведомило низший состав, что к пленным можно не применять международные нормы.

Началась кровавая бойня. Захватчики тысячами убивали всех подряд жителей города и насиловали женщин. Пекин утверждает, что было убито более 300 тысяч человек.

Токио не отрицает сам факт массовых убийств, но не признает цифру. Японские историки считают, что речь может идти о числе, меньшем в несколько раз. Впрочем, послевоенные правительства Японии уже покаялись за преступления первой половины прошлого века, но признавать версию стратегически враждебного Пекина не собираются. Видимо, история с Нанкином ещё долго будет использоваться как политическая карта в большой игре на Востоке Азии.