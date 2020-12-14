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Первой жертвой коронавирусной инфекции COVID-19 среди руководителей государств стал премьер-министр Эсватини

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Первой жертвой коронавирусной инфекции COVID-19 среди руководителей государств стал премьер-министр Эсватини
Амброз Мандвуло Дламини, фото: Wikipedia

Премьер-министр африканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Африканскому политику было 52 года.  Премьер Эсватини заразился коронавирусной инфекцией нового типа в середине ноября.

Но он болел бессимптомно, чувствовал себя хорошо. В начале декабря состояние Мандвуло Амброуз Дламини резко ухудшилось. Его доставили в госпиталь в соседнее государство ЮАР.  В больнице политик находился около двух недель и после скончался.

Король Эсватини Мсвати III выразил свои соболезнования по поводу кончины премьера.

В мире зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди лидеров государств, пишет Daily Mail.
Коронавирусной инфекцией переболели президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Украины Владимир Зеленский. COVID-19 перенесли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и британский премьер Борис Джонсон.

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