Первой жертвой коронавирусной инфекции COVID-19 среди руководителей государств стал премьер-министр Эсватини
14 декабря 2020, 16:26[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр африканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Африканскому политику было 52 года. Премьер Эсватини заразился коронавирусной инфекцией нового типа в середине ноября.
Но он болел бессимптомно, чувствовал себя хорошо. В начале декабря состояние Мандвуло Амброуз Дламини резко ухудшилось. Его доставили в госпиталь в соседнее государство ЮАР. В больнице политик находился около двух недель и после скончался.
Король Эсватини Мсвати III выразил свои соболезнования по поводу кончины премьера.
В мире зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди лидеров государств, пишет Daily Mail. Коронавирусной инфекцией переболели президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Украины Владимир Зеленский. COVID-19 перенесли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и британский премьер Борис Джонсон.
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