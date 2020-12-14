При Трампе раздувают новый хакерский скандал

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14 декабря 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Федеральное бюро расследований США проведет расследование хакерских взломов. Белый дом заявил о взломе американских министерств. Расследование инициировала администрация уходящего Трампа. Официальные заявления скудны. Информация просачивается только благодаря «сливам» инсайдеров.

Американские чиновники утверждают, что это самая крупная кибератака против Соединенных Штатах за последние пять лет. Хакеры взломали Министерство финансов и Министерство торговли.

«Власти предпринимают все необходимые шаги», — заявляет представитель Совета национальной безопасности Джон Уллиот. Он скуп на заявления и подтверждает лишь, что взломано одно из агентств.

Инсайдеры в Белом доме более щедры на информацию. Они и рассказывают, что хакерской атаке подверглись минфин и минторг. В связи с этим в субботу в Белом доме состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Сейчас проводится расследование. Специалисты по кибербезопасности пытаются выяснить, был ли нанесен какой-либо ущерб. Но уже заявляют, что атаку осуществили российские хакеры. И это обвинение выглядит весьма странным.

Если специалисты еще только оценивают, какой ущерб был нанесен, то как они уже нашли взломщиков. Хакеры умеют заметать следы.

Скандал больше похож на голословные обвинения. Прямые обвинения России в хакерской атаке чреваты требованиями в предоставлении доказательств. «Слив» неназываемых инсайдеров никого ни к чему не обязывают. И пока все это выглядит, как фейк, а не как эксклюзивная информация.