Последняя надежда Трампа - голосование выборщиков

Аргументы Недели → В мире 13+

14 декабря 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Избирательная система США имеет свою специфику. После всеобщего голосования в стране проводится заседание коллегии выборщиков. На ней называется имя президента. Только после этого Джозеф Байден может считаться официально признанным президентом.



Заявления действующего главы государства Дональда Трампа говорят о том, что страну ожидает период нестабильности. В последние дни в крупных городах происходят столкновения между сторонниками Трампа и Байдена. Иногда протестующие применяют огнестрельное оружие.



Коллегия выборщиков состоит из полутысячи человек, представляющих все американские штаты. Они будут голосовать так же, как их избиратели. Дональд Трамп надеется на обратное. «Бунт выборщиков» - не редкое явление в США. После проведения президентских выборов в 2016 году несколько выборщиков проголосовали за Клинтон, однако на общих результатах это не сказалось. Эксперты считают, что на этот раз за Трампа могут отдать голоса не более 20 выборщиков Байдена. Но их не хватит для победы.



Итог президентского голосования уже предопределил Верховный суд. Трамп не смог предоставить убедительных доказательств относительно фальсификации выборов.



