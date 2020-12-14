Россия заняла третье место по количеству заболеваний за сутки

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14 декабря 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В воскресенье в России заразились коронавирусом чуть больше 27 тысяч человек. Такова статистика ресурса Worldometers. По суточному показателю наша страна обогнала почти все другие страны.

В последний день минувших выходных в России заразились 27 336 человек. Больше было только в Индии и в Соединенных Штатах.

Соединенные Штаты, вообще, можно выделить в отдельную таблицу. Там уровень пандемии чудовищный со средним суточным показателем заболеваний уже на уровне 200 тысяч человек. Это в разы больше, чем одновременно во всех других странах пятерки лидеров.

По последним данным коронавирусом на планете заразились 72 740 961 человек. Умерли 1 620 785, вылечились 50 946 114 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 72,631,777 +539,518 1,618,592 50,855,808 1 США 16,737,267 +187,901 306,459 9,724,439 2 Индия 9,884,716 +27,336 143,393 9,387,608 3 Россия 2,653,928 +27,328 46,941 2,106,235 4 Турция 1,836,728 +26,919 16,417 1,603,780 5 Бразилия 6,901,990 +21,395 181,419 5,982,953