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Россия заняла третье место по количеству заболеваний за сутки

, 15:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Россия заняла третье место по количеству заболеваний за сутки
фото: pixabay.com

В воскресенье в России заразились коронавирусом чуть больше 27 тысяч человек. Такова статистика ресурса Worldometers. По суточному показателю наша страна обогнала почти все другие страны.

В последний день минувших выходных в России заразились 27 336 человек. Больше было только в Индии и в Соединенных Штатах.

Соединенные Штаты, вообще, можно выделить в отдельную таблицу. Там уровень пандемии чудовищный со средним суточным показателем заболеваний уже на уровне 200 тысяч человек. Это в разы больше, чем одновременно во всех других странах пятерки лидеров.

По последним данным коронавирусом на планете заразились 72 740 961 человек. Умерли 1 620 785, вылечились 50 946 114 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

72,631,777

+539,518

1,618,592

50,855,808

1

США

16,737,267

+187,901

306,459

9,724,439

2

Индия

9,884,716

+27,336

143,393

9,387,608

3

Россия

2,653,928

+27,328

46,941

2,106,235

4

Турция

1,836,728

+26,919

16,417

1,603,780

5

Бразилия

6,901,990

+21,395

181,419

5,982,953

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