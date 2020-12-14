Россия заняла третье место по количеству заболеваний за сутки

В воскресенье в России заразились коронавирусом чуть больше 27 тысяч человек. Такова статистика ресурса Worldometers. По суточному показателю наша страна обогнала почти все другие страны.
В последний день минувших выходных в России заразились 27 336 человек. Больше было только в Индии и в Соединенных Штатах.
Соединенные Штаты, вообще, можно выделить в отдельную таблицу. Там уровень пандемии чудовищный со средним суточным показателем заболеваний уже на уровне 200 тысяч человек. Это в разы больше, чем одновременно во всех других странах пятерки лидеров.
По последним данным коронавирусом на планете заразились 72 740 961 человек. Умерли 1 620 785, вылечились 50 946 114 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
72,631,777
|
+539,518
|
1,618,592
|
50,855,808
|
1
|
США
|
16,737,267
|
+187,901
|
306,459
|
9,724,439
|
2
|
Индия
|
9,884,716
|
+27,336
|
143,393
|
9,387,608
|
3
|
Россия
|
2,653,928
|
+27,328
|
46,941
|
2,106,235
|
4
|
Турция
|
1,836,728
|
+26,919
|
16,417
|
1,603,780
|
5
|
Бразилия
|
6,901,990
|
+21,395
|
181,419
|
5,982,953