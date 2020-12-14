Украина вводит новый локдаун в январе

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14 декабря 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Украинское правительство сообщило о введение с нового года жёсткого карантина. С 8 по 24 января в стране будут закрыты рестораны, непродовольственные магазины, бары, фитнес-клубы, театры. Помимо этого каникулы будут действовать во всех учебных заведениях.



Карантин вводится, чтобы сократить количество контактов между людьми в период новогодних и рождественских праздников. Январские ограничения будут мягче весенних ограничений, так как продолжат работу автомастерские, банки и отделения почты.



Эпидемиологическая ситуация в стране остаётся тяжёлой. Ежедневный прирост заболевших составляет более 10 тысяч человек. Система здравоохранения не справляется с нагрузкой. Врачей и медицинского персонала не хватает. Морги переполнены трупами умерших от COVID-19 людей. Несмотря на это, власти Украины отказались от приобретения противовирусной вакцины «Спутник V» российского производства. Они планируют покупать вакцину на Западе, однако она сейчас также находится на стадии испытания.



Пандемия поставила украинскую экономику в крайне затруднительное положение. ВВП сократился на 6%. Уровень безработицы достиг 15%. Многие эксперты отмечают, что украинские власти не принимают конкретных мер против коронавируса, а только создают видимость.



