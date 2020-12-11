В Аргентине перестанут сажать за аборты

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11 декабря 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

митинги в поддержку абортов в Аргентине на фото globallookpress.com/ Alejo Manuel Avila

Аргентинский парламент принял знаковый законопроект. Он разрешил аборты. Ранее это было противозаконным и женщин отправляли за решетку за прерывание беременности.



Аргентина легализует аборты. Законопроект приняла нижняя палата парламента. Документ позволяет прерывать беременность до наступления 14 недели.

Проект называют знаковым для всей Латинской Америки. Аборты в регионе разрешены только в Уругвае и на Кубе. В остальных странах женщин отправляют за решетку за искусственное прерывание беременности. Причем женщины в тюрьме оказываются не только за аборты, но и за выкидыши.

Теперь знаковый для всей Латинской Америки документ лежит на одобрении сената. Ожидается, что законопроект будет одобрен. Его не только поддержала нижняя палата парламента, но и президент Аргентины Альберто Фернандес.