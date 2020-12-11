В США от коронавируса умерли уже почти 300 тысяч человек
11 декабря 2020, 15:26[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Количество умерших от коронавируса в Соединенных Штатах уже почти 300 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Пандемия в Соединенных Штатах подошла к очередному психологическому барьеру. От коронавируса там умерли почти 300 тысяч человек.
Минувший четверг эпидемиологически был относительно спокойным. Рекордов не было. Вторая волна, как будто стабилизировалась.
Но это как затишье перед бурей. Каждая пятница отмечает неделю рекордом. Поэтому выводы о возможной стабилизации ситуации можно делать, только в субботу, когда будут подведены итоги пятницы.
Статистические суточные данные процитированы в таблице. Она ниже. По ситуации на момент написания текста, коронавирусом в мире заразились уже 70 849 451 человек. Умерли 1 591 289, вылечились 49 292 024 человека.
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