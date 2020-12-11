Арестович оценил роль России в переговорах по Донбассу

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11 декабря 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

военный, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина до сих пор находятся в переговорном процессе по Донбассу, хотя он продвигается по миллиметру.

«Для нас самое важное то, что Россия до сих пор сохраняет процесс, и фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А". Формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока нет… "нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но тем не менее он есть», - пояснил он.

Кроме того, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отметил, что план «Б» еще не готов, сейчас над ним работает Совет национальной безопасности и обороны. По его словам, документ будет утвержден после Нового года.

Известно, что последние переговоры лидеров стран-участниц «нормандского формата» - Германии, России, Украины, Франции - прошли в Париже 9 декабря 2019 года.