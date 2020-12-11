Time: Байдену и Харрис присвоено звание «Человек года»

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11 декабря 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден и Камала Харрис, фото: Biden Campaign via CNP/ globallookpress.com

Американский журнал «Time» присвоил звание «Человек года» избранному президенту США, кандидату от Демократической партии Джо Байдену и его напарнице по предвыборной гонке Камале Харрис.

«Почти сто лет Time называл "Человека года". В 2020 году им по версии Time стали избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис», - объявил во время специального эфира на NBC рок-музыкант Брюс Спрингстин.

Главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь отметил, что это звание впервые присвоено избранному вице-президенту США. По его словам, Байден и Харрис представляют собой «нечто эпохальное». В издании говорится, что Байден «назван 46-м президентом США во время исторических и беспрецедентных выборов». Политику ставится заслуга за то, что он набрал самое большое число голосов в истории страны, побив рекорд 44-го американского лидера Барака Обамы.

Обладатели почетного звания выразили благодарность, заявив, что решение редакции стало для них честью. Из-за пандемии церемония проходила дистанционно, а оглашение победителей и их речь были заранее записаны на видео.