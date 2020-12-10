В ВТО не получилось отказать разработчикам вакцины в авторском праве

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10 декабря 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Предложение освободить covid-вакцины от прав интеллектуальной собственности пока провалилось. Всемирная торговая организация не смогла согласовать это предложение. Его временно отложили.

Эта идея помочь бедным странам в борьбе с пандемией пока провалилась. На площадке ВТО было предложено отказаться от авторских прав на вакцину. Ими пока располагают фармацевтические компании.

С предложением выступили Индия и Южная Африка. Обе страны хотят увеличить глобальное производство вакцины, чтобы справиться с пандемией во всем мире. Идею поддержали около 100 стран.

«Однако члены ВТО не смогли прийти к консенсусу по этому предложению», — заявил инсайдер ВТО: «Участники согласились сохранить этот пункт в повестке будущих совещаний».

В следующий раз вопрос отказа от авторского права, необходимого для производства covid-вакцин во всех странах, будет рассмотрен 16-17 декабря. Тогда состоится заседание Генерального совета ВТО.