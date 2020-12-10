Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал включение Рамзана Кадырова в список Магнитского
10 декабря 2020, 21:13[ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что включение главы Чечни, бойцовского и футбольного клубов «Ахмат» в санкционные списки Магнитского – показательная громкая акция со стороны администрации США, не имеющая под собой никаких реальных оснований.
«Обвинения в коррупции или нарушении прав человека абсолютно голословны, а в случае с футболом – просто смешны. Адресные и экономические санкции не работают в отношении России. Этот факт признан здравомыслящими политиками, в том числе и в США. Однако для некоторых в Вашингтоне они остаются способом оправдания своего пребывания у власти», - отметил российский парламентарий.
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