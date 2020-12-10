Африка попросила богатых поделиться избытками вакцины

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10 декабря 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Правительства богатых стран просят выделить избытки вакцин от коронавируса африканским странам. Просьбу сформулировал глава органа по борьбе с болезнями на континенте.

Джон Нкенгасонг был прямолинеен. Он директор африканских центров по контролю и профилактике заболеваний. В Африке тяжелейшая ситуация с коронавирусом. Она усиливается нищетой стран в регионе.

«Некоторые страны получили в три-четыре-пять раз больше того, что им нужно», — заявил Нкенгасонг и потом намекнул: «Эти страны могут помочь бедным начать программы вакцинации для защиты граждан».

Какие именно страны имелись в виду, чиновник не сказал. Это был намек. Подобные призывы уже звучали ранее. ВОЗ обращалась с просьбами в адрес правительств стран, назвав всеобщую вакцинацию общественным благом.