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Хакеры украли данные по вакцине ЕС

, 19:10 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Хакеры украли данные по вакцине ЕС
фото: pixabay.com

Компьютерные взломщики атаковали серверы Европейского агентства по лекарственным средствам. Они похитили документы, связанные с вакцинами от коронавируса.

Работа агентства по оценке вакцин Covid-19 не нарушена. Такое уточнение потребовалось после кибератаки, которую осуществили хакеры. Взломщикам понадобились документы, связанные с вакциной от коронавируса.

«Документы были незаконно получены в результате кибератаки на Европейское агентство по лекарственным средствам», — заявили разработчики вакцины ЕС. К этим словам добавила штрихов Эмер Кук. Она глава упомянутого регулятора: «Мы подверглись кибератаке в течение последних двух недель».

По словам Эмер Кук кибератака работу ведомства не нарушило. Никакого влияния на сроки рассмотрения вакцины ЕС и ее возможные поставки, хакеры не оказали.

Сейчас вакцина ЕС находится на этапе одобрения. Точные сроки не названы. Возможное условное одобрение препарата может произойти к 29 декабря.

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