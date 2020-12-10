Рождественская месса Папы Римского перенесена из-за комендантского часа

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10 декабря 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Папа Римский во время Рождественской мессы на скриншоте youtube-видео

Речь Папы Римского на Рождество начнется на два часа раньше обычного. Ватикан вынужден перенести время из-за комендантского часа, который введен для борьбы с коронавирусом.

Рождественские мероприятия Франциска начнутся в 19:30. Обычно это происходит в половину десятого. Но сейчас Италия живет в режиме борьбы с коронавирусом. В стране введен комендантский час.

В Италии ситуация с пандемией достаточно сложная. От коронавируса там умерли 61 739 человек. В связи с этим власти были вынуждены ввести режим чрезвычайных мер, среди которых комендантский час.

Именно из-за коронавирусных ограничений Ватикан был вынужден ввести ограничения на количество присутствующих на рождественских мероприятиях.

Это не первый случай, когда пандемия вносила коррективы в проведение крупнейших религиозных мероприятий. В этом году Саудовская Аравия была вынуждена ограничить хадж из-за пандемии.