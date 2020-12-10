ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Рождественская месса Папы Римского перенесена из-за комендантского часа

, 18:48 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Рождественская месса Папы Римского перенесена из-за комендантского часа
Папа Римский во время Рождественской мессы на скриншоте youtube-видео

Речь Папы Римского на Рождество начнется на два часа раньше обычного. Ватикан вынужден перенести время из-за комендантского часа, который введен для борьбы с коронавирусом.

Рождественские мероприятия Франциска начнутся в 19:30. Обычно это происходит в половину десятого. Но сейчас Италия живет в режиме борьбы с коронавирусом. В стране введен комендантский час.

В Италии ситуация с пандемией достаточно сложная. От коронавируса там умерли 61 739 человек. В связи с этим власти были вынуждены ввести режим чрезвычайных мер, среди которых комендантский час.

Именно из-за коронавирусных ограничений Ватикан был вынужден ввести ограничения на количество присутствующих на рождественских мероприятиях.

Это не первый случай, когда пандемия вносила коррективы в проведение крупнейших религиозных мероприятий. В этом году Саудовская Аравия была вынуждена ограничить хадж из-за пандемии.

В мире

Сирийский наемник о боях в Нагорном Карабахе: «Не знаю, как выжил в этой войне»

Сирийский наемник о боях в Нагорном Карабахе: «Не знаю, как выжил в этой войне»

Четверо сирийских боевиков, которые воевали на территории Нагорного Карабаха на стороне Вооруженных сил Азербайджана, рассказали представителями британских СМИ о своем участии в данном конфликте.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью