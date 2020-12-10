Курс биткоина ставит рекорды: что это может значить для будущего финансовой системы мира

Аргументы Недели → В мире 13+

10 декабря 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Самая популярная криптовалюта биткоин установила All Time High, побив собственный рекорд за 16 декабря 2017 года, и готовится теперь к штурму отметки 20 тысяч долларов.

Согласно статистике Google Trends, общественный интерес к обновленному рекорду биткоина сегодня в мире ниже в 4,3 раза, чем в декабре 2017 года, а в России - в 6,3 раза. Существенное статистическое расхождение можно объяснить тем, что россияне обожглись на покупке биткоина в 2017 году несравненно больше, чем иностранцы.

Для самой криптоэкономики отсутствие ажиотажа – лучшее, что только может быть. Наконец-то у нее появился шанс сосредоточиться на спокойном развитии без эксцессов и идеологических войн.

В декабре 2017 года биткоин ставил рекорд на фоне активности мейнстримной прессы, которая буквально подталкивала обывателя в объятия биржевого пузыря, не имевшего под собой ни малейшего объективного стимула для роста, помимо желания толпы «срубить» быстрые и легкие деньги.

Ценовой рост криптоактивов и бездумная эйфория - создали предпосылки для быстрого обогащения биржевых профессионалов. В беспрецедентно ускоренном темпе и в обход традиционных бюрократических процедур были зарегистрированы и запущены торги фьючерным контрактом на биткоин сначала на Чикагской опционной бирже (CBOE) 10 декабря, а затем и на Чикагской сырьевой бирже (CME) 18 декабря. Новый дериватив позволил профессиональным трейдерам открыть «короткие» позиции (то есть сделать ставку на падение актива, а не на его рост) в ситуации, когда торговавшие на основном рынке любители могли актив только покупать.

Осенью 2017 года правительство США впервые реально испугалось безудержного роста - причем не биржевого курса, а популярности биткоина, поэтому позволило «чикагским акулам» остановить опасное недоразумение. Биткоин и остальные криптовалюты во второй половине декабря 2017 - январе 2018 года с сокрушительным треском обвалились, после чего на два с половиной года погрузились в «спячку». Обыватели, при этом, купили биткоин на биржевом пике по цене 19 тысяч долларов, а затем в шоке и оцепенении наблюдали, как цена обвалилась до 3 тысяч.

Тем временем в недрах криптоэкономики три года непрерывно велась кропотливая и интенсивная работа по развитию децентрализованных кредитно-денежных систем, которая привела в июне 2020 года к «революции DeFi». В середине сентября на биржевых торгах сокрушительно обвалились цены так называемых токенов управления (Governance Tokens) ведущих DeFi-проектов.

Дело в том, что на фоне биржевого обвала курсов токенов управления DeFi-проектов продолжился безудержный приток в них внешних привлеченных средств (так называемых TVL, Total Value Locked). В июне 2020 показатель TVL не превышал 1 миллиарда долларов, в сентябре (на пике биржевого обвала токенов управления) достиг 12 миллиардов, а в конце ноября приблизился к 18 миллиардам. При этом некоторые умудрились не разглядеть за биржевым пузырем токенов управления (единственная ценность которых, по словам самих их создателей, заключается в предоставлении прав участия в управлении платформами DeFi) 18-кратное увеличение капитализации за пять месяцев. Никакого кризиса системы децентрализованных финансов в сентябре не было и в помине.

Начиная с августа 2020 года в биткоин инвестировали:

- Grayscale Investments (10 миллиардов долларов в управлении),

- Ark Invest (4,5 млрд),

- Kinetics Portfolios Trust (5,3 млрд),

- IFP Advisors (3,4 млрд),

- Boston Private Wealth (13 млрд),

- Rothschild Investment (1,4 млрд),

- Heritage Wealth Advisors (2,3 млрд)

- и еще около дюжины серьезных контор.

Неожиданным стало заявление PayPal, крупнейшей в мире системы денежных онлайн-платежей, о том, что компания без предварительного уведомления открывает полный спектр финансовых услуг для своих клиентов с биткоинами. Их можно покупать, продавать, переводить. На рынок хлынули толпы несмышленых «хомячков» и ринулись «коротить» биткоин точно так же, как они это делали в декабре 2017 года.

Корпоративный капитал предвидел неизбежный инфляционный перегрев из-за безудержного накачивания Федеральным резервом рынков пустой долларовой массой (из-за борьба с ковидом) и обратился к единственному оставшемуся в мире неинфляционному активу - биткоину!

Все это прошло мимо фьючерсных трейдеров, продолживших наращивание «коротких позиций». 25 ноября даже показалось, что на их улице случился праздник: рынок удалось продавить, и курс биткоина упал за одну торговую сессию с 19 500 до 16 500 долларов. Началась массовая ликвидация «длинных» позиций — вот он, час триумфа!

Однако уже на следующий день случилось невероятное: любое снижение курса биткоина сразу же кем-то выкупалось. В любом объеме.

Неистовый «лонг» продолжался пять дней и завершился установлением нового исторического рекорда биткоина. Параллельно прошло уничтожение фьючерсных борцов с «криптопирамидой Понци»: объем ликвидированных «шорт-позиций» (тех, кто ставил на падение) в два с половиной раза превысил объем ликвидированных 25 ноября «лонг-позиций» (тех, кто делал ставку на продолжение роста).

Все говорит о том, что криптоэкономика пришла в нашу жизнь и закрепилась в ней надолго. Реальная стоимость фиатных денег - принуждение государства. Реальная стоимость золота - общественный договор о том, что именно этот металл должен считаться эталоном. Подобных «стоимостей» у криптовалют хоть отбавляй.

Итак:

- вы являетесь единственным и исключительным хозяином принадлежащих вам криптоактивов, и ни одно государство, банк или дядя Вася не обладает технической возможностью у вас эти активы отнять, отжать или заморозить на счете;

- свои криптоактивы вы вольны передавать кому угодно, когда угодно, куда угодно, не спрашивая разрешения и с минимальными затратами;

- после революции DeFi криптоактивы обрели качество Yield Bearing Assets, внутренней способностью генерировать доход.

Криптоэкономика и децентрализованные финансы — это органические соперники кредитно-денежной банковской системы, которая сложилась сегодня в мире. Поэтому можно не сомневаться, что политические силы, которые контролируют эту кредитно-денежную систему в мире, будут прилагать максимум усилий для того, чтобы взять криптоэкономику под свой тотальный контроль. Речь, конечно, о Федеральном резерве и его партнерах.

Возникают вопросы: ради чего российские законодатели сегодня соревнуются в изобретении репрессивных законов, уничтожающих на корню все, что только связано с криптоэкономикой, блокчейнами и криптовалютами? Ради кого или чего они стараются? Чьи интересы отстаивают? Возникают большие сомнения в том, что законодательная активность, которую мы наблюдаем, служит интересам России как независимого государства.

Единственным государством, официально выразившим удовлетворение новым безудержным ростом биткоина, стал Китай. Поднебесную привлекла возможность создать, укрепить и развить кредитно-денежную финансовую систему, альтернативную безальтернативному доллару.