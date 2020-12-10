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В Барселоне полыхнуло здание с мигрантами

, 17:11 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Барселоне полыхнуло здание с мигрантами
пожар в здании мигрантов в Барселоне на скриншоте youtube-видео

Два человека погибли во время пожара в Барселоне. Там загорелось здание, которое занимали мигранты.

Восемнадцать человек пострадали и двое погибли. Это произошло в результате пожара брошенного промышленного здания в Бадалоне. Так называется пригород Барселоны.

«Внутри могли находиться более 100 человек», — заявил Пер Арагоне. Он глава Каталонии: «Точное число обитателей неизвестно. Учтены были лишь 60 человек. Но известно, что в здании находилось больше людей».

Местные жители говорят, что в реальности в сгоревшем доме жили не меньше 150 человек. Здание занимали нелегальные мигранты. В-основном, это были выходцы из Африки.

Работы по ликвидации последствий пожара еще ведутся. Поиски затруднены. Необходимо укрепить конструкции, чтобы не подвергать риску спасателей.

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