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Закон о сепаратизме может привести Францию к самому сепаратизму

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Закон о сепаратизме может привести Францию к самому сепаратизму

Проблемы, копившиеся десятилетиями и увенчавшиеся недавним обезглавливанием французского учителя Самюэля Пати, привели к решению наладить контроль светского общества над религиозной деятельностью в стране.

Французы, как и немцы, другие европейцы, сначала впустили в свои страны толпы представителей других народов, другой религии, другой культуры, а теперь схватились за головы. Правительство Франции одобрило закон «Об усилении республиканских принципов». Он направлен на борьбу с радикальным исламом. Парламент, где у президента Макрона большинство, скорее всего, его примет.

Светская власть предлагает запретить выдачу справок о девственности, ограничить домашнее обучение, следить за содержанием проповедей. В Сенате представители регионов могут запросить другие расширенные полномочия для борьбы с радикальным исламом. Но успех будущего закона зависит от того, насколько мусульманская община, крупнейшая в Европе, сможет с ним согласиться. Она тоже стала народом Франции, гражданами страны.

Фактически это означает попытку сформировать «просвещенный ислам». Помимо справок о девственности исчезнут из столовых конфессиональные меню, раздельное посещение бассейнов мужчинами и женщинами. Обучение имамов должно происходить внутри страны, сейчас половина проповедников приезжает из-за рубежа и спонсируется оттуда же. Прозрачность будет налажена и в финансовой деятельности религиозных организаций. Всё это может расколоть общество, ведь никто же не соберётся и не уедет в монорелигиозные страны, где эти обычаи считаются нормой.

ПВ

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