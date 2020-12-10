Компания Microsoft запатентовала технологию создания виртуальных клонов умерших людей

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10 декабря 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: incrussia.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Издание Input сообщило, что компания Microsoft запатентовала технологию, позволяющую создавать голосовых чат-ботов на основе информации о настоящих людях и их биологических параметрах.

Microsoft планирует собирать фотографии людей, записи их голосов, сообщения в соцсетях и стиль письма в электронной почте. Данные могут быть использованы для совершенствования уже существующих голосовых чат-ботов, которые общаются с пользователями.

Input отмечает, что теоретически та же самая технология может быть применима для создания голосовых чат-ботов, полностью копирующих стиль общения умерших. А также возможно ее использование для созданий виртуальных копий ныне живущих людей, что может стать основой для нового вида киберпреступлений.

С помощью искусственного интеллекта технология сможет обрабатывать стиль общения человека в социальных сетях и на основе полученных данных выстраивать речевые модели, полностью копирующие его. В том случае, если новая технология Microsoft будет на самом деле использоваться для создания виртуальных копий людей, странам придется пересмотреть действующее законодательство. Например, те его части, которые гарантируют неприкосновенность частной жизни после смерти.