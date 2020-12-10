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Пока Лукашенко продумывают трансформацию власти, народ ему говорит: ты нам не нужен вообще. То есть совсем

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Пока Лукашенко продумывают трансформацию власти, народ ему говорит: ты нам не нужен вообще. То есть совсем

В ответ на протесты белорусской оппозиции Александр Лукашенко создаёт видимость конституционной реформы. Эксперты «Независимой газеты» обнаружили в ней намерение возродить систему советского госуправления.

Всебелорусское народное собрание, наподобие съезда КПСС, теперь будет утверждать пятилетний план социально-экономического развития Белоруссии. Правда, в конституции страны такой орган пока не прописан. Собранию, по предложению Лукашенко, будет передана и часть президентских полномочий.

Белорусская оппозиция такую инициативу восприняла с пессимизмом, предположив, что сам Лукашенко и возглавит это Всебелорусское народное собрание (ВНС). Политологи предполагают, что при худшем развитии событий, Лукашенко передаст президентскую должность своему преемнику, но останется руководить республикой через ВНС. Но более радикальные критики власти считают, что эта схема уже не сработает, Лукашенко упустил момент трансформации власти. Он не нужен народу ни в каком виде.

ПВ

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