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Девушка подала в суд на возлюбленного, который не женился на ней 8 лет

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tuko

Девушка подала в суд на возлюбленного, который не женился на ней 8 лет
пара, фото: pixels.com

Жительница Кении подала в суд на своего молодого человека за то, что он не сделал ей предложение на протяжении восьми лет отношений. 26-летняя девушка потребовала привлечь мужчину к ответственности, поскольку «зря потратила свое время».

Ответчик объяснил свое нежелание жениться трудным финансовым положением. Кроме того, он пожаловался, что возлюбленная не уделяла ему должного внимания.

Ознакомившись с аргументами обеих сторон, судья рекомендовал участникам спора помириться.

Ранее сообщалось, что в Замбии женщина сорвала свадьбу собственного мужа. Мужчина пытался жениться на любовнице, не разводясь с супругой.

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