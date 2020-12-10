Девушка подала в суд на возлюбленного, который не женился на ней 8 лет
10 декабря 2020, 12:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Tuko
Жительница Кении подала в суд на своего молодого человека за то, что он не сделал ей предложение на протяжении восьми лет отношений. 26-летняя девушка потребовала привлечь мужчину к ответственности, поскольку «зря потратила свое время».
Ответчик объяснил свое нежелание жениться трудным финансовым положением. Кроме того, он пожаловался, что возлюбленная не уделяла ему должного внимания.
Ознакомившись с аргументами обеих сторон, судья рекомендовал участникам спора помириться.
Ранее сообщалось, что в Замбии женщина сорвала свадьбу собственного мужа. Мужчина пытался жениться на любовнице, не разводясь с супругой.
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