В Ереване у здания правительства Армении полиция начала задержания митингующих противников Пашиняна

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10 декабря 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК, РИА Новости

Никол Пашинян, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Ереване у здания правительства Армении в четверг, 10 декабря, полиция начала задержания митингующих противников армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Оппозиционные активисты собрались ранее сегодня возле здания правительства на митинг. Полиция наблюдала за ними. Митингующие попытались зайти в здание правительства, чтобы рассказать Пашиняну о сложившейся ситуации в стране. Полиция преградила путь демонстрантам, объясняя, что вход в здание правительства положен по особому порядоку. Между протестующими и силовиками началась потасовка.

Начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян сообщил о первых задержаниях.

Митингующие перекрыли проспект Тиграна Меца и полицейские задержали некоторых из них, движение по магистрали восстановлено.

Массовые протесты в Армении начались 10 ноября, после подписания Пашиняном с президентами РФ и Азербайджана соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной НКР перешла под контроль Азербайджана