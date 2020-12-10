В Ереване у здания правительства Армении полиция начала задержания митингующих противников Пашиняна

В Ереване у здания правительства Армении в четверг, 10 декабря, полиция начала задержания митингующих противников армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Оппозиционные активисты собрались ранее сегодня возле здания правительства на митинг. Полиция наблюдала за ними. Митингующие попытались зайти в здание правительства, чтобы рассказать Пашиняну о сложившейся ситуации в стране. Полиция преградила путь демонстрантам, объясняя, что вход в здание правительства положен по особому порядоку. Между протестующими и силовиками началась потасовка.
Начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян сообщил о первых задержаниях.
Митингующие перекрыли проспект Тиграна Меца и полицейские задержали некоторых из них, движение по магистрали восстановлено.
Массовые протесты в Армении начались 10 ноября, после подписания Пашиняном с президентами РФ и Азербайджана соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной НКР перешла под контроль Азербайджана