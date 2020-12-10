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Аналитик Александр Гущин прокомментировал планы США профинансировать борьбу с «иностранным влиянием» в Молдавии

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик Александр Гущин прокомментировал планы США профинансировать борьбу с «иностранным влиянием» в Молдавии
фото: pixabay.com

Власти США планируют выделить средства на реализацию программы под названием «Поддержка независимых СМИ и гражданского участия» в Молдавии. Госдеп США намерен бороться с «вредоносным иностранным влиянием» в республике.

Старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин прокомментировал намерение американский властей выделить средства на проекты по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии.

По мнению Гущина, попытки закрепляться через технологии «мягкой силы» и инструментарий вовлечения гражданского общества, академического сообщества, различных организаций неправительственного сектора Молдавии будут продолжаться, и с новым президентом Молдавии эта работа будет интенсифицироваться.

Как считает аналитик, такая «помощь» со стороны Запада влияет на социализацию и на молодое поколение, но её воспринимают не все, - передаёт RT.

ИЧ

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