ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные учения с НАТО

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10 декабря 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ВМФ, фото: Минобороны РФ

Военно-морской флот России впервые за десять лет проведёт совместные учения со странами НАТО. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«… кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, [в учениях] примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», - говорится в заявлении.

Отмечается, что военно-морские силы РФ будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Также известно, что маневры «АМАН-2021» пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.

Последний раз российские корабли и судна Североатлантического альянса принимали совместное участие в учениях «Болд монарх» в 2011 году у берегов Испании.