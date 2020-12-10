ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные учения с НАТО

Военно-морской флот России впервые за десять лет проведёт совместные учения со странами НАТО. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
«… кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, [в учениях] примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», - говорится в заявлении.
Отмечается, что военно-морские силы РФ будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.
Также известно, что маневры «АМАН-2021» пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.
Последний раз российские корабли и судна Североатлантического альянса принимали совместное участие в учениях «Болд монарх» в 2011 году у берегов Испании.