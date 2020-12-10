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Художница-акционистка устроила «постельный протест» в Стамбуле

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Художница-акционистка устроила «постельный протест» в Стамбуле
Фото: UMIT BEKTAS / Reuters / Forum

Согласно данным ООН, в 2019 году были убиты 474 женщины и, как отмечается, в основном они пострадали от рук мужей, партнеров или даже родственников.

Вот и художница-акционистка Сайна Солейманпур не осталась равнодушной и попыталась привлечь внимание к теме домашнего насилия, устроив «представление» посреди одной из самых оживленных улиц Стамбула. Эта проблема обострилась в Турции, а также других странах из-за изоляционных мер, введенных в связи с пандемией.

Ранее эксперты сообщили, что Россия тоже не стала исключением в кризисном 2020 году, во время режима самоизоляции там также резко вырос уровень домашнего насилия. Специалисты рассказали о 1 352 обращениях за помощью в апреле 2020 года и 2 038 обращениях в мае, а среднее количество случаев в месяц колеблется от 500 до 700.

АОл

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