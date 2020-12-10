Художница-акционистка устроила «постельный протест» в Стамбуле
10 декабря 2020, 10:10[ «Аргументы Недели» ]
Согласно данным ООН, в 2019 году были убиты 474 женщины и, как отмечается, в основном они пострадали от рук мужей, партнеров или даже родственников.
Вот и художница-акционистка Сайна Солейманпур не осталась равнодушной и попыталась привлечь внимание к теме домашнего насилия, устроив «представление» посреди одной из самых оживленных улиц Стамбула. Эта проблема обострилась в Турции, а также других странах из-за изоляционных мер, введенных в связи с пандемией.
Ранее эксперты сообщили, что Россия тоже не стала исключением в кризисном 2020 году, во время режима самоизоляции там также резко вырос уровень домашнего насилия. Специалисты рассказали о 1 352 обращениях за помощью в апреле 2020 года и 2 038 обращениях в мае, а среднее количество случаев в месяц колеблется от 500 до 700.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.