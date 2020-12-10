Белоруссия из-за коронавируса COVID-19 временно приостанавливает выезд из страны, ограничения на въезд не вводятся

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10 декабря 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусский вокзал, Москва, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Власти Белоруссии временно закрывают государственные наземные границы на выезд из страны граждан Республики Беларусь и иностранцам, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории государства, из -за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Постановлением Совета министров от 7 декабря опубликовано в ночь на четверг, 10 декабря.

Ограничение распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах. Указанные изменения вступят в силу через 10 дней с момента подписания документа.

Ограничения на въезд не вводятся. Но, прибывающие в Белоруссию граждане обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней. Иностранцы старше шести лет должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19. Требование не распространяется на граждан, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны.