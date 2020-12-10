Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по визам

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Документ опубликован на правовом интернет-портале республики Беларусь.
"Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
государств – участников Договора о создании Союзного государства, подписанное
в г. Минске 19 июня 2020 года", - говорится в документе, подписанном Лукашенко.
Соглашение начинает действовать по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу документа.
Документ определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Также устанавливает условия совершения таких поездок иностранцами и порядок действий стран, включая обмен информацией.
Эта мера не распространяется на иностранцев, воспользовавшихся возможностями, предусмотренными указами президента Белоруссии Александра Лукашенко: безвизового въезда через национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней и 15-дневного безвизового посещения туристических районов Брестской и Гродненской областей.