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Работники украинских урановых шахт вышли на акцию протеста в Киеве

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Работники украинских урановых шахт вышли на акцию протеста в Киеве
шахтеры, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

«Нафтогаз» не перечислил почти 50 миллионов долларов на выплаты зарплатного долга перед шахтёрами. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В правительственном квартале столицы Украины Киева сегодня проходит акция шахтеров, сообщает RT. Продолжаются протесты горняков и на предприятиях добывающей отрасли в Донецкой, Львовской и Волынской областях. Они требуют выплатить долги по зарплате, обеспечить стабильную работу предприятий и улучшить условия работы.

4 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде, заявил, что 1,4 млрд грн, которые должны быть выплачены шахтерам, поступят «в ближайшее время».

НС

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