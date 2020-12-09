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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий: «В Европе развернута настоящая шпиономания в отношении России»

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий: «В Европе развернута настоящая шпиономания в отношении России»
Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в Европе развернута шпиономания в отношении России. Ранее датская прокуратура обвинила россиянина, проживающего в этой стране, в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.

«Последний случай в Дании - продолжение «охоты на ведьм». Посольство РФ уже назвало обвинения и арест россиянина ошибкой. Но, на мой взгляд, все эти действия являются продолжением политики конфронтации, проводимой коллективным Западом. Безусловно, по своей парламентской линии будем добиваться объективного и непредвзятого подхода к нашему соотечественнику и его скорейшего возвращения на родину», - заявил российский депутат.

НХ

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