Инцидент с расистским высказыванием футбольного судьи на матче Лиги чемпионов получил продолжение в Сети

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9 декабря 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Расистский скандал на матче футбольной Лиги чемпионов получил бурное обсуждение в Сети. Вчера на матче «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» румынский резервный судья Себастьян Колцеску назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным парнем», после чего обе команды в знак протеста покинули поле.

По информации УЕФА, матч «ПСЖ» - «Истанбул» будет доигран в среду, но с новой бригадой арбитров. Издание «Спорт-Экспресс» поделилось подборкой комментариев пользователей Сети на тему произошедшего скандала.

Генри Форд: «Правильнее было влепить обоим техническое поражение 0:3».

Patisson: «Надеюсь обе команды-саботажницы будут дисквалифицированы»

Krinf15: «Боже ж мой, а что теперь делать с Черным морем?!»

Dry_Gyn 2.0: «Скоро устроят митинг с требованием переименовать Черногорию».

ТИМУР: «До абсурда уже доходит».

Roma1111111: «Я жду, когда они до шахмат докопаются».

Бульбугук, вождь крас...: «УЕФА обязан впаять технарь 0:3 туркам. Потому что решение о прекращении матча по любой причине принимает судейская бригада и делегат. А никак не команда или обе. Технарь — и все свободны. Строго по закону. Вне зависимости от результатов расследования по обвинению в расизме. Арбитр за свое сам ответит. Котлеты отдельно, мухи отдельно».

dsSP: «Расистов, шовинистов, националистов — наказывать надо жестко. Вплоть до исключения на время из ФИФА, УЕФА. И сборные и клубы. К судьям также, такое же должно быть отношение».

Дон_Румата: «Ба и обе команды поступили по отношению к судье несправедливо и истерично. Это их не красит. По-хорошему бы извиниться. Но вместе с тем, стоит признать, что проблема расизма есть, и это дико наблюдать в ХХI веке в цивилизованном обществе. Неужели мы не усвоили уроки нацизма? Цвет кожи — это не повод ни для гордости, ни для стыда, а только личные качества. Нам надо всем просто уважительно относиться друг к другу».