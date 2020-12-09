Чтобы избавиться от санкций, России нужной выйти из межбанковской системы расчётов SWIFT

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9 декабря 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Иран призвал Россию серьёзнее относиться к американским санкциям и рассмотреть возможность замены межбанковской системы расчётов SWIFT.



По мнению бывшего американского посла в России Томаса Пикеринга, эффективные ограничительные меры в отношении Москвы позволят урегулировать часть международных проблем. Дипломат добавил, что введённые ранее Вашингтоном санкции против РФ оказались фактически нерабочими. В дальнейшем санкционная риторика Белого Дома будет определяться действиями самой Москвы.



Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества давно рассматривают вопрос замены доллара при проведении финансовых операций. Москве и Тегерану уже удалось создать собственную систему передачи финансовых сообщений.



В 2014 году Россия презентовала собственную финансовую систему передачи сообщений. Подключение к ней производится посредством подписания иностранными государствами соглашения с Центральным Банком России. В ЦБ отметили, что количество пользователей российской системой постоянно увеличивается. За прошлый год через неё было направлено почти 13 миллионов сообщений.



Разработка систем, подобных SWIFT, занимает большое количество времени. Пока полноценного аналога американскому каналу связи ни одного государство ещё не создало.



