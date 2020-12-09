Украина будет помогать Молдавии выводить российские войска из Приднестровья

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9 декабря 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду планирует обратиться к Украине за помощью в выводе российских и миротворческих войск с территории непризнанной республики – Приднестровья. В Киеве согласились помочь, однако как государства будут выдворять группу российских войск пока неизвестно.



Миротворцы находятся на Днестре согласно договору от 1992 года. Чтобы их убрать потребуется разрыв мирного соглашения, последствия от которого могут быть самыми непредсказуемыми. В ответ Приднестровье предупредило, что за республику вступятся Вооружённые силы России.



Позиция Санду имеет определённые основания. Два десятилетия назад Россия обещала вывести остатки своей армии с территории соседнего государства. Часть была выведена, но миротворческий батальон для охраны боеприпасов остался на территории непризнанной республики. Если начнётся военная операция по выдворению российских войск, то Кишинёв будет вынужден обратиться за помощью к соседним государствам. Армия Молдавии слишком слаба.



Киев полностью поддержал планы избранного президента Молдавии. В ближайшее время глава непризнанной республики Вадим Красносельский официально оповестит министра обороны России Сергея Шойгу о сложившейся ситуации в регионе.



