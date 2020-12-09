В Беларуси продолжаются преследования журналистов, владельцев кафе и обычных граждан

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9 декабря 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Беларуси безумие стало регулярным и обыденным. Происходящее в стране - идеальный плацдарм для клинического изучения ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом заявляют психологи. Из Беларуси вынужденно уезжают тысячи граждан, в судах по-прежнему выносят абсурдные приговоры, тысячи людей теряют работу и средства к существованию.

В Экономическом суде Минска 3 декабря вынесено решение лишить статуса СМИ известный независимый портал Беларуси Tut.by. Между тем в СИЗО по обвинению в уголовных преступлениях продолжают сидеть журналистки Катерина Борисевич (Tut.by), Катерина Андреева и Дарья Чульцова (телеканал «Белсат»), которые вели стримы с акций протеста и предоставляли белорусам факты, распространение которых не устраивает власть.

Запрещена печать и распространение на территории страны «Комсомольской правды в Беларуси». Двадцать сотрудников редакции негосударственного издания «Наша Нива» получили повестки на допросы в следственный комитет.

Пятого декабря закрыли ставшую известной даже за пределами Беларуси кофейню O’Petit на проспекте Победителей. Шестого сентября сотрудники этого кафе спрятали у себя демонстрантов во время разгона акции протеста и отказались открывать дверь силовикам, после чего начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков лично разбил в кафе стеклянную дверь. На следующий день в знак поддержки люди выстроились в огромную очередь, чтобы купить кофе именно в этом кафе. 26 октября кофейня приняла участие во всеобщей национальной забастовке, после чего на заведение обрушились проверки МЧС, санстанции, министерства торговли и прочее. Случай этот далеко не единичный. Некоторых владельцев кафе и ресторанов, которые открыто поддерживают протестующих, сажают на 15 суток.

В Минске начали менять указатели с названиями улиц и номерами домов, адреса на которых были написаны «политически ненадежным» цветом: красными буквами на белом фоне. На упаковке молочной продукции популярного бренда «Простоквашино» у кота Матроскина неожиданно поменялся цвет его фирменного красно-белого шарфика. Теперь он полностью красный. Это привело к тому, что многие белорусы принципиально отказываются покупать молоко именно этой марки.

Известно, что «отмененный» на референдуме при Лукашенко бело-красно-белый флаг стал главным символом протестных акций в Беларуси. Сотрудники ЖКХ совместно с милицией начали проводить рейды по дворам и домам. Теперь даже у тех, у кого бело-красно-белый флаг висит в окне внутри квартиры, могут начаться проблемы. В интернете уже достаточно фото с отчетами коммунальщиков, в которых, к примеру, есть такие пункты: «на балконе висит запрещенная символика», «на бельевой веревке - белые, красные и белые трусы». Жильцов этих квартир проверят на наличие задолженности по коммуналке и, если что, привлекут к ответственности. Если привлечь абсолютно не за что, а в семье, к примеру, живет ребенок, напишут письмо в школу о «неправильном» воспитании ребенка, обязав провести тщательную проверку условий его проживания. Дальше возможно даже изъятие ребенка из семьи.

Белорусам, у кого бело-красно-белый развевается на фасаде дома, МЧС начала высылать предписания о том, что флаг необходимо снять из-за горючести материала. Некоторые граждане в ответ на это нашли огнеупорную ткань и сшили из нее несгораемый флаг.

В выходные, чтобы пресечь возможные протестные действия, по улицам и дворам бегают вооруженные люди с дубинками, которые могут забрать, избить и арестовать любого, даже человека, который вышел вынести мусор. Каждое воскресенье в Беларуси начинаются проблемы с интернетом. В последние выходные стал пропадать и мобильный интернет, и вай-фай, но с особым прицелом на телеграм. На специальных картах, которые отслеживают уровень связи, вся Беларусь была отмечена большим жирным пятном. Конкуренцию на этой карте по уровню блокировки составил только Пакистан.

Европа тем временем готовит третий пакет санкций против высших чиновников Беларуси с угрозой отключения банков от SWIFT, что может привести к полному краху белорусской экономики.