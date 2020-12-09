За рождаемость в Японии будут отвечать роботы

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9 декабря 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: Pixabay

В прошлом году в Стране восходящего солнца появилось всего 865 тыс. младенцев – рекордно низкий показатель за всю историю государства. Власти Японии решили привлечь к решению проблемы искусственный интеллект.

По мнению экспертов, столь печальная демографическая ситуация – следствие повышения возраста, в котором японцы стали вступать в брак. А многие и вообще перестали создавать семьи. Люди строят карьеру, путешествуют, занимаются собой и совсем не задумываются о продолжении рода.

Как же помогут роботы? Они начнут усиленно подбирать одиноким людям их вторые половинки по заданным параметрам. Современные технологии будут делать ставку не только на возраст и годовой доход, а прежде всего – на увлечения и жизненные ценности. Внедрение искусственного интеллекта будет стоить бюджету Японии немалых денег, но местные чиновники готовы на все для решения вопроса низкой рождаемости.

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