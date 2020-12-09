В США выразили обеспокоенность ролью Турции в нагорнокарабахском конфликте

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9 декабря 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Соединённые Штаты чрезвычайно встревожены той ролью, которую Турцию играла в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Он отметил, что у США есть «много вопросов о роли Турции там». Рикер также отметил обеспокоенность по поводу переброски иностранных боевиков и доставки оружия в зону карабахского конфликта. Дипомат заявил, что вопросы остаются частью диалога США с Турцией и Россией.

Он добавил, что Соединенные Штаты приветствуют прекращение боевых действий в Карабахе.

Ранее сообщалось, что Турция, отдаляясь от России, надеется на улучшение отношений с США.