В США выразили обеспокоенность ролью Турции в нагорнокарабахском конфликте
9 декабря 2020, 10:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Соединённые Штаты чрезвычайно встревожены той ролью, которую Турцию играла в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Он отметил, что у США есть «много вопросов о роли Турции там». Рикер также отметил обеспокоенность по поводу переброски иностранных боевиков и доставки оружия в зону карабахского конфликта. Дипомат заявил, что вопросы остаются частью диалога США с Турцией и Россией.
Он добавил, что Соединенные Штаты приветствуют прекращение боевых действий в Карабахе.
Ранее сообщалось, что Турция, отдаляясь от России, надеется на улучшение отношений с США.
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