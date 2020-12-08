Япония выделила 700 млрд на борьбу с коронавирусом
8 декабря 2020, 17:24[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Правительство Японии одобрило третий пакет антикоронавирусных мер. Оно подразумевает финансирование в размере 700 миллиардов долларов. Деньги будут направлены на борьбу с пандемией.
Нынешний пакет антикоронавирусных мер оценен в 708 млрд долларов. Он включает в себя кредитные схемы и фактические государственные расходы.
«Мы разработали пакет стимулов, чтобы проложить путь к новому росту, защитить средства к существованию людей, а также сохранить занятость и сохранить бизнес», — заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.
Это первые расходы на стимулирование, объявленные премьер-министром Есихидэ Суга с момента вступления в должность в сентябре, уточняют японские СМИ. Финансирование происходит в связи с тем, что Япония сталкивается с резки ростом случаев заражения Covid-19, а в последние недели было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания.
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