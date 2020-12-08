В Германии младшеклассники оказались слабы в математике

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8 декабря 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

У немецких четвероклассников слишком мало базовых знаний по математике и естественным наукам. Таковы результаты международного исследования. Оно уже спровоцировало скандал в Германии.

Азиатские школьники лучше усваивают математику и естественные науки. Самые высокие показатели оказались у сингапурских, гонконгских, южнокорейских, тайванский и японских четвероклассников. Они возглавляют международные рейтинги.

Немецкие школьники набрали лишь 521 балл. Это мало по сравнению с 625 очками сингапурских школьников. Германия заняла в рейтинге 25 место. В исследовании учитывались результаты, полученные в 64 странах. Международный рейтинг называют инвентаризацией системы образования.

25 место в Германии вызвало тревогу. Эксперты начали разбирать какие есть проблемы в системе образования. Они говорят о низком уровне образования в стране. Причину видят в консервативности немецких учителей. Они реже коллег из других стран занимаются повышением квалификации.