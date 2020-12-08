В Германии полицейского поймали на детской порнографии

Баварский полицейский предстанет перед судом. У него была обнаружена детская порнография.
На детской порнографии попался полицейский из Верхней Франконии (это административный центр земли Бавария). Сыщики нашли у него криминальные фото и видео, и сейчас полицейский находится под следствием.
«При обыске у 26-летнего подследственного были найдены около 300 фотоснимков и 74 видеозаписи с детской порнографией», — говорится в заявлении прокуратуры.
Следствие утверждает, что подозреваемый тайно снимал обнаженных женщин. Полицейского обвиняют в 13 подобных эпизодах.
Суд назначен на 16 декабря. Сложности возникли с местом проведения заседаний. Местный суд перегружен, поэтому разбирательство перенесено в окружной суд в Кобурге.
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