В Германии полицейского поймали на детской порнографии

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8 декабря 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

фото: pixabay.com

Баварский полицейский предстанет перед судом. У него была обнаружена детская порнография.

На детской порнографии попался полицейский из Верхней Франконии (это административный центр земли Бавария). Сыщики нашли у него криминальные фото и видео, и сейчас полицейский находится под следствием.

«При обыске у 26-летнего подследственного были найдены около 300 фотоснимков и 74 видеозаписи с детской порнографией», — говорится в заявлении прокуратуры.

Следствие утверждает, что подозреваемый тайно снимал обнаженных женщин. Полицейского обвиняют в 13 подобных эпизодах.

Суд назначен на 16 декабря. Сложности возникли с местом проведения заседаний. Местный суд перегружен, поэтому разбирательство перенесено в окружной суд в Кобурге.