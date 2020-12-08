В сеть попала аудиозапись, как Лукашенко советовал Армении отдать несколько районов Карабаха за пять миллиардов долларов

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8 декабря 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Серж Саргсян, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2016 году советовал Сержу Саргсяну, в то время президенту Армении, отдать часть Нагорно-Карабахской республики Азербайджану за пять миллиардов долларов.

Соратники Саргсяна подтвердил подлинность аудиозаписи разговора, появившегося в сети, передает «Sputnik Армения».

Судя по записи, Лукашенко оценил «слабоватой» позицию Саргсяна, который не хотел передавать Азербайджану семь районов непризнанной республики из опасений, что Баку начнет войну.

Лукашенко предлагал направить в Нагорный Карабах миротворцев ОДКБ для избежания боевых действий.

Саргсян думал, почему он должен «просто так» отдавать территории. Лукашенко отвечал:

«Как просто так? Он заплатит. Он тебе предлагал пять миллиардов на первом этапе».

Саргсян сказал, что даст шесть миллиардов долларов, только бы Баку отказался от своих претензий. Лукашенко удивлялся, что его коллега не хочет решать проблему. Бывший армянский лидер объяснял, что не может отдать семь районов,так как за них погибли пять тысяч человек.