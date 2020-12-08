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Китай предлагает США вернуться на правильный путь

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Китай предлагает США вернуться на правильный путь

Китай послал первый месседж избранному президенту США Джозефу Байдену о готовности сотрудничества с США по всем направлениям.

Китай крайне заинтересован в снижении уровня конфронтации с США. С Дональдом Трампом у Поднебесной не сложились отношения. Министр иностранных дел КНР Ван И выступил с таким заявлением перед представителями крупного американского бизнеса - USCBC, которая ориентирована на демократов и была создана ими же в 1973 году.

Но перед своим уходом из Белого дома Трамп засыпал КНР многочисленными санкциями. Это может помешать Байдену изменить внешнеполитический курс в сторону сотрудничества с Китаем.  Хотя власти КНР вполне искренне связывают с Байденом надежду на потепление в американо-китайских отношениях, понимая, что оно возможно до известного предела, пишет «Независимая газета». Но чем не поступятся даже демократы - защитой прав человека в Китае, которые входят во внешнеполитические приоритеты США. Китайцы также надеются, что США от идеологии в отношениях между странами вернутся к экономике.

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