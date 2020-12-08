В Японии уволили советницу мэра после обвинения в насилии

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8 декабря 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Советница мэра японского поселка Кусацу была отстранена от должности. Это произошло после того, как женщина обвинила начальника в сексуальном насилии.

Секо Араи была единственной женщиной в муниципалитете. Она была советницей Нобутада Куроива. Так зовут 73-летнего мэра Кусацу. Теперь женщину уже отстранили от должности. Большинство местных жителей считают это правильным. Они говорят Секо Араи нанесла ущерб репутации населенному пункту.

«Куроива внезапно притянул меня ближе, поцеловал и толкнул на пол», — заявила Секо Араи, рассказывая об инциденте с начальником: «Я не могла оттолкнуть его».

Сам мэр сексуальное насилие отрицает. Он говорит, что в день предполагаемого инцидента дверь и шторы в его кабинете были открыты. Он уже подал заявление в полицию, обвинив свою советницу в клевете.

Кусацу — это небольшой населенный пункт, но он привлекает толпы туристов. Местные жители утверждают, что Секо Араи нанесла ущерб репутации города. Они большинством поддержали отстранение советницы мэра.