Мелания Трамп оскандалилась с открытием теннисного павильона в Белом доме

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8 декабря 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Мелания Трамп

Мелания Трамп на twitter-фото

Высказывание пока еще первой леди Соединенных Штатов вызвало негативную реакцию. Она объявила об открытии нового теннисного павильона Белого дома. Ей тут же напомнили про коронавирус.



Новый теннисный павильон в Белом доме открывается на южной территории. Именно об этом и сообщила Мелания Трамп. И на первый взгляд в этом заявлении нет ничего скандального.

«Я надеюсь, что это частное пространство будет функционировать как место отдыха и сбора будущих первых семей», — представила новый теннисный павильон уходящая первая леди в письменном заявлении. Она поблагодарила «талантливых мастеров», работавших над проектом, а также «щедрых сторонников Белого дома».

Заявление спровоцировало негативную реакцию. Мелании Трамп тут же напомнили о том, что в стране очень серьезная ситуация с коронавирусом.

Претензии к уходящей первой леди, мягко говоря, надуманны. Она не является экспертом по коронавирусу. В ее компетенцию не входит контроль ситуации с пандемией. Она лишь первая леди.

Планирование проекта теннисного павильона началось в начале 2018 года. Одобрение было получено в июне 2019. В октябре позапрошлого года началось его строительство. Тогда о пандемии даже никто не думал.

Строительство велось на частные деньги. Если бы Мелания Трамп умолчала о реализации проекта, к ней возникли бы претензии у пожертвователей. Появились бы подозрения в том, что уходящая первая леди своровала деньги.