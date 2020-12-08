Турция на втором месте по количеству заражений за сутки

Аргументы Недели → В мире 13+

8 декабря 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

В Турции обострилась ситуация с коронавирусом. Накануне страна вышла на второе место по количеству заразившихся за сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.

В Турции накануне заразились 32 137 человек. Больше заразившихся только в Соединенных Штатах. Турецкий суточных показатель оказался выше, даже чем у других лидеров коронавирусной статистики: Индии и Бразилии.

Россия в суточной статистике на пятом месте. Нынешний среднесуточный показатель в нашей стране на уровне 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Общая коронавирусная картина на данный момент следующая. Заразившихся уже 67 993 520 человек. Умерли 1 551 599, вылечились 47 079 689 человек.

# Страна Новые диагнозы Количество заразившихся Весь мир +533,188 67,933,798 1 США +200,085 15,370,339 2 Турция +32,137 860,432 3 Бразилия +24,525 6,628,065 4 Индия +27,107 9,703,908 5 Россия +26,097 2,488,912