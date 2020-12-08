Турция на втором месте по количеству заражений за сутки

В Турции обострилась ситуация с коронавирусом. Накануне страна вышла на второе место по количеству заразившихся за сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.
В Турции накануне заразились 32 137 человек. Больше заразившихся только в Соединенных Штатах. Турецкий суточных показатель оказался выше, даже чем у других лидеров коронавирусной статистики: Индии и Бразилии.
Россия в суточной статистике на пятом месте. Нынешний среднесуточный показатель в нашей стране на уровне 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Общая коронавирусная картина на данный момент следующая. Заразившихся уже 67 993 520 человек. Умерли 1 551 599, вылечились 47 079 689 человек.
|
#
|
Страна
|
Новые диагнозы
|
Количество заразившихся
|
Весь мир
|
+533,188
|
67,933,798
|
1
|
США
|
+200,085
|
15,370,339
|
2
|
Турция
|
+32,137
|
860,432
|
3
|
Бразилия
|
+24,525
|
6,628,065
|
4
|
Индия
|
+27,107
|
9,703,908
|
5
|
Россия
|
+26,097
|
2,488,912