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Турция на втором месте по количеству заражений за сутки

, 12:38 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Турция на втором месте по количеству заражений за сутки
фото: pixabay.com

В Турции обострилась ситуация с коронавирусом. Накануне страна вышла на второе место по количеству заразившихся за сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.

В Турции накануне заразились 32 137 человек. Больше заразившихся только в Соединенных Штатах. Турецкий суточных показатель оказался выше, даже чем у других лидеров коронавирусной статистики: Индии и Бразилии.

Россия в суточной статистике на пятом месте. Нынешний среднесуточный показатель в нашей стране на уровне 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Общая коронавирусная картина на данный момент следующая. Заразившихся уже 67 993 520 человек. Умерли 1 551 599, вылечились 47 079 689 человек.

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Страна

Новые диагнозы

Количество заразившихся

Весь мир

+533,188

67,933,798

1

США

+200,085

15,370,339

2

Турция

+32,137

860,432

3

Бразилия

+24,525

6,628,065

4

Индия

+27,107

9,703,908

5

Россия

+26,097

2,488,912

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